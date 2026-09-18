Вышел трейлер фантастической комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым в главной роли

Кинокомпания «Каро Премьер» опубликовала трейлер фантастической комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым в главной роли.

Трейлер фантастической комедии «Дедмобиль»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Кинотеке».

Лента расскажет историю безупречного шофёра Валеры с 30-летним стажем, который теряет работу в момент, когда его псу нужна дорогостоящая операция. Мужчине срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. Машина со встроенным ИИ делает ему выгодное предложение: он должен притвориться водителем и помочь выполнить главную миссию – добиться высокого рейтинга, за что получит все заработанные от поездок деньги.

В актёрском составе также задействована Олеся Иванченко («Няня Оксана»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).