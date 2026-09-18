15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фантастической комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым в главной роли

Вышел трейлер фантастической комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым в главной роли
Комментарии

Кинокомпания «Каро Премьер» опубликовала трейлер фантастической комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым в главной роли.

Трейлер фантастической комедии «Дедмобиль»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Кинотеке».

Лента расскажет историю безупречного шофёра Валеры с 30-летним стажем, который теряет работу в момент, когда его псу нужна дорогостоящая операция. Мужчине срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. Машина со встроенным ИИ делает ему выгодное предложение: он должен притвориться водителем и помочь выполнить главную миссию – добиться высокого рейтинга, за что получит все заработанные от поездок деньги.

В актёрском составе также задействована Олеся Иванченко («Няня Оксана»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android