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Фильм «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой вышел в онлайн-кинотеатрах России

Фильм «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой вышел в онлайн-кинотеатрах России
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18 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Жертва обстоятельств» в российских онлайн-кинотеатрах. Триллер уже можно посмотреть в Okko и на «Кинопоиске» с русским дубляжом.

Таким образом, картина появилась на отечественных платформах спустя почти месяц после премьеры в прокате — премьера в России состоялась 20 августа. За это время она собрала 20 млн рублей. В мировом прокате «Жертва обстоятельств» также продемонстрировала скромные результаты, заработав только $ 435 тыс.

«Жертва обстоятельств» рассказывает о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Они похищают звёзд Голливуда, которые пытались возродить свою карьеру.

Главные роли исполнили Крис Эванс («Мстители») и Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»). Вместе с ними в проекте сыграли Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Венсан Кассель («Ненависть»), Джон Малкович («Новый Папа») и другие актёры. Критики низко оценили триллер: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 37% свежести.

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