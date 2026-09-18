Русский трейлер фильма «Мазерати» с Энтони Хопкинсом — в России с 3 декабря

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дублированный трейлер фильма «Мазерати». Биографическая картина о создании культового итальянского бренда выйдет в кинотеатрах России 3 декабря.

Видео доступно во VK-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Будущая лента посвящена братьям Мазерати, Альфьери и Биндо, которые основали компанию Maserati в 1914 году. Лента в том числе расскажет об их трудном пути к победе в гонке Индианаполис-500 в 1940 году.

Главные роли в ленте сыграли Микеле Морроне («Горничная»), Сальваторе Эспозито («Фарго»), Энтони Хопкинс («Одна жизнь»), Джессика Альба («Город грехов»), Аль Пачино («Лицо со шрамом») и другие актёры. Режиссёром выступил Роберт Мореско («Ламборгини: Человек-легенда»).