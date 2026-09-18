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87-летний Иэн Маккеллен — в образе Гэндальфа из фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»

87-летний Иэн Маккеллен — в образе Гэндальфа из фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
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В начале июля началось производство фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». Ленту начали снимать в Новой Зеландии примерно в тех же локациях, где когда-то развернулась трилогия Питера Джексона.

Спустя несколько месяцев к производству подключился Иэн Маккеллен — 87-летний британец вернулся к роли Гэндальфа спустя 25 лет после выхода «Братства кольца». Короткую запись с актёром опубликовал австралийский певец и блогер Трой Сиван.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года. Вместе с Маккеленом и Элайджой Вудом в картине также снимутся Кейт Уинслет («Титаник») и Аня Тейлор-Джой — ей досталась роль эльфийки.

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