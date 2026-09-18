Уже 2 октября состоится премьера третьего сезона аниме «Монолог фармацевта». Продолжение расскажет о дальнейших приключениях Мао Мао, служанки в императорский дворец. В продолжении она вернётся к работе аптекарем в квартале красных фонарей, а место действия переместится в соседнюю страну.

В третий сезон аниме войдёт 24 эпизода, однако их выпустят в двух частях. Первая половина выйдет осенью-зимой, вторая — весной 2027 года. Серии можно будет посмотреть на Crunchyroll.

Расписание выхода третьего сезона аниме «Монолог фармацевта»