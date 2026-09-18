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Аниме Монолог фармацевта, 3-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона аниме «Монолог фармацевта»
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Уже 2 октября состоится премьера третьего сезона аниме «Монолог фармацевта». Продолжение расскажет о дальнейших приключениях Мао Мао, служанки в императорский дворец. В продолжении она вернётся к работе аптекарем в квартале красных фонарей, а место действия переместится в соседнюю страну.

В третий сезон аниме войдёт 24 эпизода, однако их выпустят в двух частях. Первая половина выйдет осенью-зимой, вторая — весной 2027 года. Серии можно будет посмотреть на Crunchyroll.

Расписание выхода третьего сезона аниме «Монолог фармацевта»

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 октября
2-я серия9 октября
3-я серия16 октября
4-я серия23 октября
5-я серия30 октября
6-я серия6 ноября
7-я серия13 ноября
8-я серия20 ноября
9-я серия27 ноября
10-я серия4 декабря
11-я серия11 декабря
12-я серия18 декабря
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