Расписание выхода третьего сезона аниме «Монолог фармацевта»
Уже 2 октября состоится премьера третьего сезона аниме «Монолог фармацевта». Продолжение расскажет о дальнейших приключениях Мао Мао, служанки в императорский дворец. В продолжении она вернётся к работе аптекарем в квартале красных фонарей, а место действия переместится в соседнюю страну.
В третий сезон аниме войдёт 24 эпизода, однако их выпустят в двух частях. Первая половина выйдет осенью-зимой, вторая — весной 2027 года. Серии можно будет посмотреть на Crunchyroll.
Расписание выхода третьего сезона аниме «Монолог фармацевта»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 октября
|2-я серия
|9 октября
|3-я серия
|16 октября
|4-я серия
|23 октября
|5-я серия
|30 октября
|6-я серия
|6 ноября
|7-я серия
|13 ноября
|8-я серия
|20 ноября
|9-я серия
|27 ноября
|10-я серия
|4 декабря
|11-я серия
|11 декабря
|12-я серия
|18 декабря
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