Стартовали продажи iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — с очередями во многих странах

18 сентября стартовали продажи iPhone 18 — новой линейки смартфонов компании Apple. Забрать гаджеты пользователи могут по предзаказу, а также приобрести их в фирменных магазинах по всему миру. В новое поколение вошло два устройства: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В этот раз Apple не выпустила базовую версию смартфона, которая может выйти весной 2027 года.

Тем временем во многих странах образовались большие очереди, состоящие из желающих купить новый iPhone. В СМИ сообщили, что огромное количество людей собралось возле магазинов Apple в Китае, Сингапуре, Корее, Индии и других государствах. В издании AsiaOne отметили, что некоторые скупают сразу несколько гаджетов, чтобы перепродать их выше рыночной цены.

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max также доберётся до России с помощью параллельного импорта. Во многих магазинах уже стартовали предзаказы на устройства без конкретной даты продаж — в некоторых сетях гаджеты можно будет приобрести также с 18 сентября. Кроме того, c 23 октября стартуют мировые продажи iPhone Duo — первого складного смартфона компании Apple.