«Всё ближе к «Сопрано». Критики хвалят второй сезон сериала «Гангстерленд» с Томом Харди

18 сентября стартовал второй сезон сериала «Гангстерленд» — это продолжение криминального шоу от Гая Ричи с Томом Харди в главной роли. Первые критики уже посмотрели новые эпизоды и высоко оценили их: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 100% свежести.

Обозреватели хвалят продолжение за улучшение практически всех аспектов первого сезона: сериал стал ещё более захватывающим, мрачным и при этом смешным. Отдельно отмечают великолепную актёрскую игру Тома Харди, чей суровый персонаж становится ещё интересней. Некоторые критики отмечают, что второй сезон приближает проект по качеству к таким культовым картинам, как «Сопрано».

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про второй сезон сериала «Гангстерленд»:

Второй сезон настолько хороший, что это почти преступление.

Возможно, «Гангстерленд» — не самый оригинальный сериал, но то, чего ему не хватает в оригинальности, он компенсирует эксцентричными персонажами, захватывающим сюжетом и периодическими вкраплениями насилия, которые оживляют происходящее.

Второй сезон — это явная эволюция и взросление, демонстрирующие, что Гай Ричи — гораздо больше, чем просто мастер одного жанра, и доказывающие, что режиссёр ещё многое может предложить.

Хотя второй сезон «Гангстерленда» не достигает уровня настоящих шедевров, таких как «Клан Сопрано», «Острые козырьки» и «Прослушка», его можно рассматривать как многообещающий шаг к этой заветной цели.

Это динамичный, местами смешной сериал, в котором главную роль играет звёздный актёрский состав, а блестящее выступление Тома Харди делает его ещё лучше.

«Гангстерленд» повествует о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Главные роли, помимо Харди, сыграли Пирс Броснан («Помни меня»), Хелен Миррен («Королева»), Пэдди Консидайн («Дом дракона») и др