Русский тизер хоррора «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы» — выход в России 22 октября

Кинокомпания «Вольга» объявила о выпуске фильма ужасов «Цикл зверя» в официальном прокате России. Хоррор появится в отечественных кинотеатрах 22 октября. Авторы также представили русский трейлер проекта.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Вольгá про кино. Права на видео принадлежат Shudder/«Вольга».

Мистическая картина расскажет о судебном антропологе по имени Мэг Гарленд. Её отец умирает при загадочных обстоятельствах и девушка берётся за расследование его смерти. Со временем она понимает, что столкнулась с явлением, которое нельзя объяснить научно.

Главную роль исполнила звезда сериала «Сорвиголова» Дебора Энн Уолл. В ленте также сыграли Джеффри Донован («Гнев человеческий»), Уилл Хохман («Королевский гамбит»), Гретчен Корбетт («Коломбо») и другие актёры. Режиссёром выступил Джордан Дауни («Время монстров»).