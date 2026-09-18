«Архитекторы мифологии»: Вин Дизель — на эпичном фото с Джорджем Лукасом

Звезда серии «Форсаж» Вин Дизель выложил эпичное фото с создателем вселенной «Звёздные войны» Джорджем Лукасом. Чёрно-белый снимок он опубликовал на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Вин Дизеля

На фото показано, как актёр и режиссёр идут по коридору. В публикации Дизель назвал себя и культового постановщика «архитекторами мифологии». Он также отметил, что будущий музей нарративного искусства Джорджа Лукаса станет подарком для всего мира.

Архитекторы мифологии. Музей Лукаса будет подарком для всего мира и для тех, кто ещё не родился.

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса откроется в американском городе Лос-Анджелес уже 22 сентября. Внутри будут представлены различные экспозиции, которые постановщик и его супруга Мелоди Хобсон собирали на протяжении 50 лет. В музее, помимо картин и иллюстраций, представят множество материалов, связанных со «Звёздными войнами».