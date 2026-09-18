NAVI заняла последнее место на StarLadder Fall 2026 и рискует пропустить мэйджор

Natus Vincere уступила MOUZ в первом раунде нижней сетки StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 1:2 — 13:10 на Cache, 10:13 на Inferno и 8:13 на Mirage.
Коллектив покинул соревнование, заняв 7-8-е место и заработав $ 10 тыс. Лучшим игроком в составе проигравших стал снайпер Игорь w0nderful Жданов, его рейтинг составил 1,41. Ранее в верхней сетке NAVI также потерпела поражение от Aurora Gaming со счётом 0:2.
Результат существенно осложнил положение команды в гонке за попадание на PGL Major Singapore 2026. Согласно симуляции аналитика Йеспера Udknud Ларсена, после этого вылета NAVI опустится на 25-ю строчку в региональном рейтинге Valve (VRS). Это может привести к потере прямых приглашений на тир-1 турниры. Теперь для выхода на мэйджор «Рождённым Побеждать» потребуется занимать призовые места на ESL Pro League Season 24 и PGL Masters Bucharest.
Ближайший турнир для NAVI — ESL Pro League в Катовице, который пройдёт с 3 по 11 октября. Призовой фонд чемпионата составит $ 750 тыс.