«Психоделический экшен»: критики высоко оценили Control: Resonant

18 сентября зарубежные издания опубликовали обзоры Control: Resonant — продолжения экшена 2019 года от студии Remedy. Журналисты уже прошли новинку и поделились впечатлениями в своих рецензиях.

Так, на агрегаторе OpenCritic игра получила 84 балла из 100. Проект хвалят за увлекательный сюжет, который лишён ошибок предыдущей части и рассказывает более понятную историю. При этом разработчикам удалось выдержать свой психоделический стиль, демонстрируя геймерам самые разнообразные локации и интересные загадки. Ругают игру за слишком слабую боевую систему, которая портит общее впечатление от сиквела — в обзорах критики пишут, что сражения становятся интересными лишь под конец.

Фото: OpenCritic

Что пишут критики про экшен Control: Resonant:

Control: Resonant — это безупречно уверенное и захватывающее продолжение, обладающее всеми признаками классических игр Remedy. Оно бесконечно стильное и игривое, а также великолепно выглядит, особенно на PS5 Pro. Ему удаётся исправить многие недостатки оригинальной Control. Однако основной проблемой является однообразная боевая система, которая мешает игре достичь настоящего величия.

Resonant оправдывает фирменный стиль Remedy, предлагая психоделические пейзажи, восхитительно мистический сюжет и интригующие загадки на каждом шагу. К сожалению, боевая система, которая связывает все эти замечательные моменты, кажется обыденной, однообразной и ограниченной.

Игра продолжает традицию Remedy, которая продолжает предлагать амбициозные проекты, наполненные невероятными идеями. Управление в игре превосходное, бои увлекательные и гибкие, побочные сюжеты сильные, а графика, конечно же, отличная. Однако повторяющиеся сражения, красивые, но разочаровывающие битвы с боссами и неравномерная структура открытого мира делают Resonant неоднородной.

В Control: Resonant много достоинств. Это техническое и художественное достижение, с потрясающей графикой, запоминающимися персонажами и множеством элементов платформинга… но с боевой системой есть проблемы. К сожалению, бои невероятно скучны и однообразны, а ведь