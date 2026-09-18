Оптимальные настройки графики для Control: Resonant на ПК

24 сентября состоится релиз Control: Resonant — продолжения экшена 2019 года от студии Remedy. Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

К предстоящему релизу издание PC Gamer составило оптимальные настройки графики для игры. По словам журналистов, если не ставить значения на максимальных, проект всё равно способен отлично выглядеть и демонстрировать достойную производительность. В СМИ отметили, что проходили игру на сборке с видеокартой RTX 5080 Ti и процессоре AMD Ryzen 7 7700X, которая позволяла насладиться экшеном на высоких настройках. Авторы статьи также сообщили, что Resonant хорошо выглядит и на низких уровнях графики.

Фото: PC Gamer/Remedy

Фото: PC Gamer/Remedy

Фото: PC Gamer/Remedy

Оптимальные настройки графики для Control: Resonant: