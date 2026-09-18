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Оптимальные настройки графики для Control: Resonant на ПК

Оптимальные настройки графики для Control: Resonant на ПК
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24 сентября состоится релиз Control: Resonant — продолжения экшена 2019 года от студии Remedy. Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

К предстоящему релизу издание PC Gamer составило оптимальные настройки графики для игры. По словам журналистов, если не ставить значения на максимальных, проект всё равно способен отлично выглядеть и демонстрировать достойную производительность. В СМИ отметили, что проходили игру на сборке с видеокартой RTX 5080 Ti и процессоре AMD Ryzen 7 7700X, которая позволяла насладиться экшеном на высоких настройках. Авторы статьи также сообщили, что Resonant хорошо выглядит и на низких уровнях графики.

Фото: PC Gamer/Remedy

Фото: PC Gamer/Remedy

Фото: PC Gamer/Remedy

Оптимальные настройки графики для Control: Resonant:

  • Графический пресет — высокий;
  • Разрешение текстур — высокое;
  • Фильтрация текстур — высокая;
  • Уровень детализации — высокий;
  • Пресет трассировки лучей — высокий;
  • Направленное освещение — высокое;
  • Рассеянный свет — высокий;
  • Эффекты прозрачности — высокие;
  • Размытие движения — включено;
  • Глубина резкости — включена;
  • Оптическое искажение — включено;
  • Зернистость — включена;
  • Виньетирование — включено.
Как критики встретили Control: Resonant:
«Психоделический экшен»: критики высоко оценили Control: Resonant