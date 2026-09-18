Атмосферные кадры сериала «К востоку от рая» с Флоренс Пью — выход 1 октября

Издание Entertainment Weekly представило атмосферные кадры сериала «К востоку от рая». На них показаны в том числе главные герои фильма, которых исполнили Флоренс Пью («Громовержцы*») и Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные»).

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Мини-сериал представляет собой экранизацию одноимённого произведения Джона Стейнбека. Проект расскажет о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятят предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века.

«К востоку от рая» выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже 1 октября. Помимо Пью и Эббота, в сериале сыграли Майк Фейст («Закон и порядок. Специальный корпус»), Киран Хайндс («Игра престолов»), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп») и другие актёры.