15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Атмосферные кадры сериала «К востоку от рая» с Флоренс Пью — выход 1 октября

Атмосферные кадры сериала «К востоку от рая» с Флоренс Пью — выход 1 октября
Комментарии

Издание Entertainment Weekly представило атмосферные кадры сериала «К востоку от рая». На них показаны в том числе главные герои фильма, которых исполнили Флоренс Пью («Громовержцы*») и Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные»).

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Мини-сериал представляет собой экранизацию одноимённого произведения Джона Стейнбека. Проект расскажет о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятят предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века.

«К востоку от рая» выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже 1 октября. Помимо Пью и Эббота, в сериале сыграли Майк Фейст («Закон и порядок. Специальный корпус»), Киран Хайндс («Игра престолов»), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп») и другие актёры.

О другом популярном сериале Netflix:
Гай Ричи выдал шедевр! Каким получился второй сезон «Джентльменов»
Гай Ричи выдал шедевр! Каким получился второй сезон «Джентльменов»