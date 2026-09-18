15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки шестого, финального сезона «Эмили в Париже» — выход 24 декабря

Завершились съёмки шестого, финального сезона «Эмили в Париже» — выход 24 декабря
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что съёмки шестого, финального сезона сериала «Эмили в Париже» завершились. Производство заключительных эпизодов проходило в Греции и Монако.

Шоу рассказывает об Эмили, простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить. В предстоящем продолжении героиня отправится в другие страны.

Шестой сезон «Эмили в Париже» выйдет на Netflix 24 декабря. Главные роли в сериале исполнили Лили Коллинз («С любовью, Рози»), Эшли Пак («Грызня»), Сэмюэл Арнольд («Убить человека») и другие актёры. Проект выходит на Netflix с 2020 года — новые сезоны шоу появляются на стриминговом сервисе каждый год. Шестой сезон станет финальным для всего шоу.

Какой сериал можно посмотреть прямо сейчас:
Теперь он избивает даже женщин. Чем запомнился четвёртый сезон «Ричера»
Теперь он избивает даже женщин. Чем запомнился четвёртый сезон «Ричера»