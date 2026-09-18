Завершились съёмки шестого, финального сезона «Эмили в Париже» — выход 24 декабря

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что съёмки шестого, финального сезона сериала «Эмили в Париже» завершились. Производство заключительных эпизодов проходило в Греции и Монако.

Шоу рассказывает об Эмили, простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить. В предстоящем продолжении героиня отправится в другие страны.

Шестой сезон «Эмили в Париже» выйдет на Netflix 24 декабря. Главные роли в сериале исполнили Лили Коллинз («С любовью, Рози»), Эшли Пак («Грызня»), Сэмюэл Арнольд («Убить человека») и другие актёры. Проект выходит на Netflix с 2020 года — новые сезоны шоу появляются на стриминговом сервисе каждый год. Шестой сезон станет финальным для всего шоу.