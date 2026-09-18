Хоррор «Обитель зла» по Resident Evil собрал $ 8,8 млн на предпоказах — рекорд серии

18 сентября состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой видеоигровой вселенной Resident Evil от режиссёра Зака Креггера («Орудия»). Издание Variety сообщило, что хоррор собрал $ 8,8 млн ещё до выхода в прокат.

Таким образом, лента установила рекорд среди предыдущих адаптаций Resident Evil по сборам на предпоказах в американских кинотеатрах. Ранее первое место занимала картина «Обитель зла: Последняя глава» 2016 года, которая на предварительных сеансах заработала $ 1 млн. Аналитики предрекают новому хоррору старт от $ 40 млн до $ 50 млн, что станет успешным дебютом для фильма, бюджет которого составляет $ 75 млн.

«Обитель зла» концентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия»), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»). Картина неофициально выйдет в России 1 октября.