15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоррор «Обитель зла» по Resident Evil собрал $ 8,8 млн на предпоказах — рекорд серии

Хоррор «Обитель зла» по Resident Evil собрал $ 8,8 млн на предпоказах — рекорд серии
Комментарии

18 сентября состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой видеоигровой вселенной Resident Evil от режиссёра Зака Креггера («Орудия»). Издание Variety сообщило, что хоррор собрал $ 8,8 млн ещё до выхода в прокат.

Таким образом, лента установила рекорд среди предыдущих адаптаций Resident Evil по сборам на предпоказах в американских кинотеатрах. Ранее первое место занимала картина «Обитель зла: Последняя глава» 2016 года, которая на предварительных сеансах заработала $ 1 млн. Аналитики предрекают новому хоррору старт от $ 40 млн до $ 50 млн, что станет успешным дебютом для фильма, бюджет которого составляет $ 75 млн.

«Обитель зла» концентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия»), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»). Картина неофициально выйдет в России 1 октября.

Как критики встретили новую «Обитель зла»:
«Лучшая адаптация видеоигр». Критики в восторге от фильма «Обитель зла» Зака Креггера