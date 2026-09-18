Ибрагимович, Мбаппе и другие — в релизном трейлере EA Sports FC 27

Компания Electronic Arts представила релизный трейлер EA Sports FC 27 — новой части серии футбольных симуляторов, пришедших на замену серии FIFA. В ролике показаны звёзды спорта, включая Килиана Мбаппе и Златана Ибрагимовича.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Трейлер опубликовали в день расширенного релиза игры для владельцев изданий Ultimate и Ultimate Plus, а также подписчиков сервиса EA Play. Помимо раннего доступа, пользователи получили Премиум-пропуск первого сезона, 6000 FC Points и ячейку развития игрока в режиме Ultimate Team. Таким образом, геймерам уже доступна полная версия игры со всем контентом новинки.

Полноценный релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября. В этот день футбольный симулятор станет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также на Nintendo Switch и Switch 2.