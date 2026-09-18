Дэниэл Крэйг и Эмма Маки — на первых кадрах фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби»

Издание Empire представило первые кадры фильма «Хроники Нарнии». На них показаны Дэниэл Крэйг («Казино Рояль») в образе дяди Эндрю и Эмма Маки («Сексуальное просвещение»), которая сыграла Джадис — в будущем она станет знаменитым антагонистом Белой Колдуньей.

Фото: Empire/Netflix

Фото: Empire/Netflix

Фото: Empire/Netflix

Будущая лента выступит экранизацией книги Клайва Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Льва Аслана в новой адаптации сыграла Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»). Одного из злодеев фильма исполнила Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор».

«Хроники Нарнии» выйдут в зарубежном прокате 12 февраля 2027 года, а на стриминговом сервисе Netflix лента появится 2 апреля. Фильм станет одной из первых картин компании с полноценным релизом в мировых кинотеатрах.