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Дэниэл Крэйг и Эмма Маки — на первых кадрах фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби»

Дэниэл Крэйг и Эмма Маки — на первых кадрах фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби»
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Издание Empire представило первые кадры фильма «Хроники Нарнии». На них показаны Дэниэл Крэйг («Казино Рояль») в образе дяди Эндрю и Эмма Маки («Сексуальное просвещение»), которая сыграла Джадис — в будущем она станет знаменитым антагонистом Белой Колдуньей.

Фото: Empire/Netflix

Фото: Empire/Netflix

Фото: Empire/Netflix

Будущая лента выступит экранизацией книги Клайва Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Льва Аслана в новой адаптации сыграла Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»). Одного из злодеев фильма исполнила Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор».

«Хроники Нарнии» выйдут в зарубежном прокате 12 февраля 2027 года, а на стриминговом сервисе Netflix лента появится 2 апреля. Фильм станет одной из первых картин компании с полноценным релизом в мировых кинотеатрах.

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