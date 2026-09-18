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Control Resonant — когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть

Стала известна точная дата выхода экшена Control: Resonant
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Студия Remedy раскрыла точную дату выхода игры Control: Resonant. Релиз продолжения экшена 2019 года состоится 24 сентября.

Фото: Remedy

Так, проект станет доступен 24 сентября в 17:00 мск. Релиз игры состоится одновременно по всему миру на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. При этом владельцы расширенного издания на PS5 смогут начать проходить экшен на два дня раньше — 22 сентября.

Главным героем Control: Resonant выступит брат героини первой части Дилан, а сама игра станет слэшером с упором на акробатику вместо шутера. События игры развернутся в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу. Игра также получит русский язык в виде субтитров, как и все последние проекты студии Remedy.

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