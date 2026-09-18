Брэд Питт поссорился с режиссёром боевика «Сердце зверя» из-за монтажа — СМИ

Издание The Puck сообщило, что создание боевика «Сердце зверя» привело к конфликту исполнителя главной роли Брэда Питта и режиссёра Дэвида Эйра. По данным СМИ, каждый из них хотел выпустить в прокате свою версию фильма.

Журналист Мэтт Беллони заявил, что Питт сделал свой вариант картины более «эзотерическим», а постановщик представил картину, которая станет гораздо понятнее для зрителей. Актёр и режиссёр сильно расходились во мнениях насчёт тональности проекта, из-за чего каждый подготовил свою собственную версию. На тестовых показах фильм Эйра показал лучшие результаты, по сравнению с вариантом Питта — однако артиста поддержали продюсер ленты Дэмьен Шазелл и его супруга Оливия Хэмилтон.

Инсайдер отметил, что компания Paramount Pictures поручила продюсерам продлить доработку фильма и уладить конфликт. В итоге было принято решение выпустить в прокат версию Дэвида Эйра, но с учётом мнения Брэда Питта по поводу некоторых эпизодов.

«Сердце зверя» выйдет в мировом прокате 25 сентября. Лента расскажет о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца. В России картина появится неофициально с 1 октября.