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Брэд Питт сыграет в продолжении зомби-боевика «Война миров Z»

Брэд Питт сыграет в продолжении зомби-боевика «Война миров Z»
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Издание Deadline раскрыло детали создания продолжения фильма «Война миров Z». В продолжении зомби-боевика главную роль вновь сыграет Брэд Питт.

По данным СМИ, кинокомпания Paramount также договорилась с Эдвардом Бергером («На западном фронте без перемен») для постановки сиквела. Сценаристом выступит Деннис Келли — один из авторов сериала «Утопия». Дата старта съёмок, как и детали сюжета предстоящего фильма, пока неизвестны.

«Война миров Z» вышла в 2013 году. Картина рассказывает об экс-сотруднике ООН Джерри Лэйне, который попадает в центр распространения зомби-вируса. Он отправляется в путешествие, чтобы найти противоядие и спасти человечество. Лента собрала более $ 540 млн в мировом прокате, а Брэд Питт пытался запустить производство сиквела на протяжении 13 лет.

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