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По слэшеру Lollipop Chainsaw про чирлидершу с бензопилой снимут фильм

По слэшеру Lollipop Chainsaw про чирлидершу с бензопилой снимут фильм
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Издание Deadline сообщило, что на выставке Tokyo Game Show 2026 анонсировали экранизацию игры Lollipop Chainsaw. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Картина выступит приквелом к оригинальной игре. Главной героиней вновь станет молодая чирлидерша Джульет Старлинг, которая вынуждена выживать среди зомби и сражаться с ними с помощью бензопилы. Глава студии Dragami Games Сёхэй Сато отметил, что цель авторов создать ленту, которая подойдёт как фанатам, так и незнакомым со слэшером зрителям.

Lollipop Chainsaw — это комедийный экшен, выпущенный в 2012 году. Авторами выступили геймдизайнер Йошима Ясуда и знаменитый режиссёр Джеймс Ганн, известный по фильмам «Стражи галактики» и «Супермен». В 2024 году вышел ремастер проекта под названием Lollipop Chainsaw RePOP, а в сентябре авторы анонсировали полноценный сиквел. Релиз Lollipop Chainsaw 2 Back2Back состоится в 2027 году.

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