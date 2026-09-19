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Блогер протестировал складной iPhone Duo — смартфон сильно перегревается при съёмке видео

Блогер протестировал складной iPhone Duo — смартфон сильно перегревается при съёмке видео
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Китайский блогер Тим Пан протестировал iPhone Duo — новый складной смартфон компании Apple. Во время создания обзора автор выяснил, что устройство сильно перегревается.

По словам Тима, при повседневном использовании каких-либо проблем у гаджета выявлено не было. Однако во время записи около трёх минут видео в разрешении 4К и с частотой 60 кадров в секунду iPhone Duo сильно нагрелся. Блогер отметил, что температура устройства поднялась настолько сильно, что в итоге его невозможно было держать в руках. Он назвал складной смартфон одним из самых горячих среди всех, что он тестировал.

Тим предположил, что причиной перегрева стала конструкция iPhone Duo, ведь сигнальные модули и вычислительная мощность расположены прямо под камерой — именно они могут вызывать подобные проблемы. Издание IT Home сообщило, что служба поддержки Apple отреагировала на обзор блогера. В компании рассказали, что складной смартфон пока недоступен для предзаказа в Китае и посоветовали покупать гаджет после официального релиза.

Мировые продажи iPhone Duo стартуют 23 октября. Устройство стало первым складным с