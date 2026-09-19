Зрители оценили хоррор «Обитель зла» по Resident Evil выше других фильмов серии

18 сентября состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой серии видеоигр Resident Evil от режиссёра Зака Креггера («Орудия»). Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Картина получила оценку В+. Таким образом, проект оценили ниже предыдущего фильма Зака Креггера «Орудия» (А-), но выше другого хоррора постановщика под названием «Варвар» (С+). Кроме того, новая лента понравилась зрителям больше прошлых экранизаций Resident Evil. Cамыми высокооценёнными частями ранее были «Обитель зла» 2004 года, «Обитель зла 2: Апокалипсис» и «Обитель зла: Последняя глава» — все они получили рейтинг В.

Фото: CinemaScore

«Обитель зла» концентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепен