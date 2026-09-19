IPhone 18 Pro проверили на прочность с помощью ножа и зажигалки

Блогер JerryRigEverything проверил на прочность iPhone 18 Pro — новый смартфон компании Apple. Видео с тестом устройства он выложил на свой YouTube-канал.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Сначала автор ролика начал проверять экран на царапины. Устройство выдержало испытание ножом, а царапины появились только при сильном давлении. Заметные следы также остались на алюминиевых гранях гаджета — повреждения стали видны после применения обычного лезвия. Аналогичная проблема была и на смартфонах предыдущего поколения.

В остальном iPhone 18 Pro оказался довольно прочным гаджетом. Блогер протестировал стекло Ceramic Shield 2, расположенное на дисплее — он провёл по нему зажигалкой, но экран не получил никаких повреждений. Устройство также выдержало проверку на сгибание.

Смартфоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max поступили в мировую продажу 18 сентября. Ранее Apple также анонсировала iPhone Duo — свой первый складной с