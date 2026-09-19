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Третий сезон исторического сериала «Дом Давида» станет финальным

Третий сезон исторического сериала «Дом Давида» станет финальным
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Компания Amazon объявила, что третий сезон сериала «Дом Давида» станет финальным. Дата выхода заключительных эпизодов исторического шоу пока неизвестна.

Авторы рассказали, что изначально планировали сделать проект большой трилогией. Съёмки третьего сезона уже идут в Греции. Предстоящие серии расскажут, как Давид переживает изгнание и становится царём.

«Дом Давида» стартовал в 2025 году. Сериал рассказывает о первом царе Израиля по имени Саул, который из-за непокорности богу теряет рассудок и благословение. По сюжету пророк Самуил отправляется в Вифлеем, чтобы найти нового правителя — им должен стать молодой пастух Давид. Зрители тепло приняли первые два сезона шоу: на агрегаторе IMDb они получили 7.5 балла из 10.

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