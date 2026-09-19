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Хоррор-боевик «Натиск» со звездой «Андора» выйдет в онлайне 6 октября — СМИ

Хоррор-боевик «Натиск» со звездой «Андора» выйдет в онлайне 6 октября — СМИ
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Издание When To Stream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Натиск». По данным СМИ, хоррор-боевик выйдет в онлайне уже 6 октября.

Таким образом, картина может стать доступна для домашнего просмотра спустя месяц после премьеры в мировом прокате, которая состоялась 4 сентября. За это время лента собрала скромные $ 3 млн по всему миру. «Натиск» официально вышел в России 17 сентября и также продемонстрировал невысокие показатели, заработав 2,7 млн рублей. Официально компания А24 пока не раскрывала дату цифрового релиза боевика.

«Натиск» рассказывает, как с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним в погоню тут же отправляются наёмники. Защищать от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке. Главную роль исполнила звезда сериала «Андор» Адрия Архона. Картину смешанно оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 59% свежести от обозревателей и 62% от пользователей.

Каким получился «Натиск»: