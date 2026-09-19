«Кроваво и банально». Критики смешанно оценили четвёртый сезон «Монстра» про Лиззи Борден

17 сентября на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера четвёртого сезона «Монстра» — новой истории в антологии Райана Мёрфи про маньяков. Многие критики уже посмотрели проект и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 50% свежести.

Обозреватели хвалят проект за стильные съёмки и декорации, а также актёрские работы исполнителей главных ролей. Некоторые критики пишут, что сюжет способен развлечь зрителя, благодаря напряжённым и комедийным сценам. При этом четвёртый сезон ругают за полную отсутствию глубины — авторы слишком поверхностно показали историю Лиззи Борден, не раскрыв её как неоднозначного персонажа.