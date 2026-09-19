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Хавьер Бардем сыграет в сериале The Spread от режиссёра Kingsman

Хавьер Бардем сыграет в сериале The Spread от режиссёра Kingsman
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Издание Deadline сообщило, что компания HBO запустила в работу сериал The Spread («Распространение»). Дата выхода драматической картины пока неизвестна.

Действие проекта развернётся в Майами, а сюжет расскажет про элитное общество, члены которого конкурируют между собой за большую прибыль. Главным героем станет миллиардер, собирающий вокруг себя амбициозных и опасных людей, чтобы усилить своё влияние на другие города США.

Главную роль исполнит знаменитый актёр Хавьер Бардем («Старикам тут не место»). Создателем ленты выступит Билл Дюбюк — соавтор знаменитого сериала «Озарк». Режиссёром назначен Мэттью Вон, известный по фильмам «Kingsman: Секретная служба» и «Аргайл: Супершпион».

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