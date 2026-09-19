15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Групповой этап. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок вышел в России

Фильм «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок вышел в России
Комментарии

11 сентября состоялась мировая премьера фильма «Практическая магия 2». Продолжение знаменитой комедии так и не вышло в кинотеатрах России из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

19-го числа картина всё же добралась до страны неофициально — спустя восемь дней после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно посмотреть в кинотеатрах в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. Некоторые киносети начнут показы ближе к концу месяца.

«Практическая магия 2» рассказывает новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью. К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»).

Также читают