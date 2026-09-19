Бета World of Warcraft: Forever оказалась успешной — сервера не выдерживают нагрузки

17 сентября состоялся запуск бета-тестирования World of Warcraft: Forever — нового переиздания культовой MMORPG. Проект уже доступен владельцам максимального издания игры и геймерам, которым удалось получить приглашение на тестирование.

Как оказалось, бета оказалась невероятно успешной для Blizzard. Как признался геймдизайнер Джош Гринфилд, к тестированию присоединилось множество игроков — подобную цифру разработчик ни разу не видел за 17 лет работы над World of Warcraft. Его слова также подтверждает огромная нагрузка на серверы, которые периодически не выдерживают нагрузку в Европе и США, из-за чего образуются очереди в игру.

Прошлой ночью было очень трудно заснуть, я был так взволнован. Бета оказалась… безумной. Самые безумные цифры, которые я видел за 17 лет работы в Blizzard и почти восемь лет работы над WoW: Classic. Мы действительно готовим нечто особенное.

Тестирование World of Warcraft: Forever продлится до 21 октября, а полноценный релиз перезапуска игры с вырезанным контентом состоится