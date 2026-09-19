Мэтт Ривз показал первый кадр из «Бэтмена 2» с заснеженным Готэмом

Американский режиссёр Мэтт Ривз поделился первым кадром из фильма «Бэтмен 2». Тёмная фотография с культовым супергероем приурочена ко Дню Бэтмена, неофициальному празднику, который приходится на третью субботу сентября.

Фото: Соцсети Мэтта Ривза

Так, помимо самого Брюса Уэйна в исполнении Роберта Паттинсона, на фото также можно увидеть снежный покров — события продолжения развернутся в заснеженном Готэме. Съёмки картины начались в июне и продолжаются больше трёх месяцев в Великобритании, производство должны завершить в ближайшие недели.

«Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Режиссёром вновь выступит постановщик оригинала Мэтт Ривз. Помимо Роберта Паттинсона, в ленте также снимутся Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал») и Себастиан Стэн («Первый мститель: Противостояние»).