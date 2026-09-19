Ханс Циммер напишет новую музыку для «Гарри Поттера» — не похожую на фильмы

Немецкий композитор Ханс Циммер рассказал о работе над саундтреком для сериала «Гарри Поттер». Двукратный обладатель «Оскара» за музыку к «Королю льву» и «Дюне» заявил, что вместе со своей командой из Bleeding Fingers Music готовит уникальное звучание для проекта.

Циммер отметил, что полностью откажется от мотивов Джона Уильямса, который придумал основную музыкальную тему для саги с Дэниелом Рэдклиффом ещё в начале 2000-х.

Я люблю кино и люблю получать удовольствие от работы с ним. Я не умею писать музыку так, как маэстро Джон Уильямс, но даже если бы умел, то постарался бы держаться от его стиля как можно дальше и стремился бы к оригинальности.

Первый сезон «Гарри Поттера» стартует 25 декабря. Съёмки второго сезона начнутся уже в ближайшие недели в Великобритании.