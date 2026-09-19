Aurora Gaming обыграла Vitality и вышла в финал StarLadder Fall 2026 по CS 2
Aurora Gaming победила Team Vitality в полуфинале верхней сетки StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1 — 13:7 на Anubis, 11:13 на Inferno и 13:8 на Nuke.
Лучшим игроком серии стал финн Джимми Jimpphat Сало — 53 фрага при 34 смертях и рейтинг 1,36. У Vitality выше единицы закончил только Матье ZywOo Эрбо с рейтингом 1,28. Худший результат показал Робин ropz Куль — рейтинг 0,77 и K/D 35-44.
Для Aurora это второй финал в 2026 году и первый в обновлённом составе. Ранее команда уступила Natus Vincere со счётом 1:3 в финале ESL Pro League Season 23. Vitality продолжит борьбу