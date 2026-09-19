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FURIA победила MIBR и вышла в финал нижней сетки StarLadder Fall 2026 по CS 2

FURIA победила MIBR и вышла в финал нижней сетки StarLadder Fall 2026 по CS 2
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FURIA победила MIBR в нижней сетке StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2 со счётом 2:0 — 13:8 на Mirage и 13:11 на Nuke. Это бразильское дерби завершилось в пользу команды Габриэля FalleN Толедо.

CS 2. StarLadder StarSeries Fall 2026 . 1/2 финала (нижняя сетка)
19 сентября 2026, суббота. 21:30 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
MIBR

Лучшим игроком серии стал Марекс YEKINDAR Галинскис — 40 фрагов при 32 смертях и рейтинг 1,35. Его поддержал Кайке KSCERATO Серато с показателем 1,28 и лучшим ADR в матче — 98,9. У MIBR ни один игрок не преодолел отметку 1,10.

В финале нижней сетки FURIA сыграет с Team Vitality 20 сентября в 15:00 мск. Проигравший покинет турнир, победитель пройдёт в гранд-финал к Aurora Gaming. MIBR завершила выступление на 4-м месте.

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