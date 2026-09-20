Аниме «Цугаи загробного мира» получит второй сезон — постер

19 сентября завершился первый сезон аниме «Цугаи загробного мира». Авторы из студии Bones выпустили 24 эпизода новинки, после чего сразу анонсировали продолжение и представили дебютный постер с главными героями саги. У второго сезона пока нет даты релиза.

Фото: Bones

Действие аниме «Цугаи загробного мира» разворачивается в мире, где некоторые люди способны контролировать мистических существ — Цугаи. Главным героем становится обычный парень из деревни, которого в детстве разлучили с его сестрой-близнецом. Теперь она работает в тюрьме неподалёку, но в один момент выясняется, что тихий уголок мира скрывает множество тайн.

Аниме выступает экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы, известной по созданию «Стального алхимика». Адаптацией занимается студия Bones — авторы популярных аниме «Моя геройская академия» и «Гачиакута». «Цугаи загробного мира» высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb она получила среднюю оценку в 7,8 балла из 10.