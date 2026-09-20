Анджей Сапковский допишет новую книгу по «Ведьмаку» до конца 2027 года

Польский писатель Анджей Сапковский поделился свежими деталями своей новой книги по вселенной «Ведьмака». Автор подтвердил, что вовсю работает над новым романом по культовой франшизе и планирует дописать его до конца 2027 года.

Никакими подробностями сюжета Сапковский делиться не стал. Писатель лишь отметил, что не видит смысла писать о других героях «Ведьмака», кроме самого Геральта из Ривии. Судя по всему, продолжение вновь расскажет именно о нём.

Таким образом, Сапковский работает уже над 10-й книгой по фэнтезийной вселенной. Предыдущая, «Перекрёсток воронов», вышла в 2024 году и рассказывала о приключениях юного Геральта ещё до событий дебютного романа «Последнее желание».