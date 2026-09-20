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Анджей Сапковский допишет новую книгу по «Ведьмаку» до конца 2027 года

Анджей Сапковский допишет новую книгу по «Ведьмаку» до конца 2027 года
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Польский писатель Анджей Сапковский поделился свежими деталями своей новой книги по вселенной «Ведьмака». Автор подтвердил, что вовсю работает над новым романом по культовой франшизе и планирует дописать его до конца 2027 года.

Никакими подробностями сюжета Сапковский делиться не стал. Писатель лишь отметил, что не видит смысла писать о других героях «Ведьмака», кроме самого Геральта из Ривии. Судя по всему, продолжение вновь расскажет именно о нём.

Таким образом, Сапковский работает уже над 10-й книгой по фэнтезийной вселенной. Предыдущая, «Перекрёсток воронов», вышла в 2024 году и рассказывала о приключениях юного Геральта ещё до событий дебютного романа «Последнее желание».

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