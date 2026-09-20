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Аниме Аля иногда кокетничает со мной по-русски (2-й сезон) — тизер, дата выхода, когда выйдет

Тизер второго сезона аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — выход в 2027 году
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Издательство Kadokawa представило дебютный трейлер второго сезона аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Продолжение мелодраматического проекта выйдет в 2027 году, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Roshidere_anime. Права на видео принадлежат Kadokawa.

Аниме рассказывает о русской девочке по имени Алиса Михайловна Кудзё, которая поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатика Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

Главную героиню в шоу озвучивает певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака, которая отлично владеет русским языком. Первый сезон шоу вышел в 2024 году и получил в целом полож