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Трейлер второй части мультсериала «Бэтмен: Падение рыцаря» — премьера в 2026 году

Трейлер второй части мультсериала «Бэтмен: Падение рыцаря» — премьера в 2026 году
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Компания Warner Bros. представила трейлер продолжения мультфильма «Бэтмен: Падение рыцаря» с подзаголовком «Странствие рыцаря». Вторая часть будущей трилогии выйдет в 2026 году, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Будущая лента станет экранизацией одноимённого комикса про Бэтмена. По сюжету Бэйн освобождает главных врагов Брюса Уэйна из психиатрической лечебницы Аркхем и начинает за ним охоту. Тёмный рыцарь оказывается в состоянии тяжелейшего истощения, а тем временем его протеже Азраил подрывает репутацию героя в глазах полиции Готэма и обычных людей.

Главные роли в сериале озвучили Энсон Маунт («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), Майкл Мэндо («Лучше звоните Солу») и Пабло Шрайбер (Halo).

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