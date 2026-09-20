Эпичный постер расширенной версии фильма «Мстители: Финал» — премьера 25 сентября

Компания Marvel представила новый постер расширенной версии фильма «Мстители: Финал». Повторная премьера ленты состоится уже 25 сентября в мировых кинотеатрах.

Фото: Marvel

Повторный прокат ленты приурочен к будущему релизу фильма «Мстители: Судный день». В будущую версию «Финала» попадут новые сцены и удалённые эпизоды, которые не вошли в финальный монтаж 2019 года. О каких сценах идёт речь, неизвестно, однако их общий хронометраж составит около четырёх минут.

Релиз «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут «Мстители: Секретные войны», официальных деталей о которых пока нет.