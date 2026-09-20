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Сериал Полдень (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Полдень» по мотивам Стругацких
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1 октября стартует фантастический сериал «Полдень». События шоу развернутся в 2278 году: Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

В первый сезон шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Кион» и Okko. Финал состоится 29 октября.

Расписание выхода сериала «Полдень» по мотивам Стругацких

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 октября
2-я серия1 октября
3-я серия8 октября
4-я серия15 октября
5-я серия22 октября
6-я серия29 октября
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