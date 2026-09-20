Расписание выхода сериала «Полдень» по мотивам Стругацких
1 октября стартует фантастический сериал «Полдень». События шоу развернутся в 2278 году: Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.
В первый сезон шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Кион» и Okko. Финал состоится 29 октября.
Расписание выхода сериала «Полдень» по мотивам Стругацких
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 октября
|2-я серия
|1 октября
|3-я серия
|8 октября
|4-я серия
|15 октября
|5-я серия
|22 октября
|6-я серия
|29 октября