1 октября стартует фантастический сериал «Полдень». События шоу развернутся в 2278 году: Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

В первый сезон шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Кион» и Okko. Финал состоится 29 октября.

Расписание выхода сериала «Полдень» по мотивам Стругацких

Эпизод Дата выхода 1-я серия 1 октября 2-я серия 1 октября 3-я серия 8 октября 4-я серия 15 октября 5-я серия 22 октября 6-я серия 29 октября