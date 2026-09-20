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Пальто Райана Гослинга из «Бегущего по лезвию 2049» выставили на аукцион за 1,6 млн рублей

Пальто Райана Гослинга из «Бегущего по лезвию 2049» выставили на аукцион за 1,6 млн рублей
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Компания Alcon Entertainment запустила аукцион, посвящённый фильму «Бегущий по лезвию 2049». Вплоть до 14 октября фанаты серии могут приобрести многие вещи из фантастического блокбастера Дени Вильнёва.

Так, одним из главных предметов аукциона стало пальто героя Райана Гослинга — его цена начинается от $ 20 тысяч (около 1,6 млн рублей). Всего в событии участвует множество предметов из ленты, включая костюм Саппера Мортона (героя Дэйва Батисты) и бластер Рика Декарда (героя Харрисона Форда).

Костюм Кея из «Бегущего по лезвию 2049»

Костюм Кея из «Бегущего по лезвию 2049»

Фото: Alcon

Фильм «Бегущий по лезвию 2049» вышел в 2017 году и продолжал историю культового фантастического боевика Ридли Скотта. Лента собрала в кинотеатрах скромные $ 277 млн и провалилась в прокате, однако получила высокие оценки от критиков и зрителей. Уже 25 ноября состоится премьера сериала «Бегущий по лезвию 2099» — все эпизоды продолжения выпустят ра