Расписание выхода второго сезона перезапуска «Клиники»

Уже 30 сентября (в ночь на 1 октября в России) состоится премьера второго сезона сериала «Клиника». Продолжение культового комедийного шоу посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе.

Во второй сезон перезапущенного шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по четвергам на ABC и сервисе Hulu.

Расписание выхода второго сезона сериала «Клиника»