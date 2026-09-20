Расписание выхода второго сезона перезапуска «Клиники»
Уже 30 сентября (в ночь на 1 октября в России) состоится премьера второго сезона сериала «Клиника». Продолжение культового комедийного шоу посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе.
Во второй сезон перезапущенного шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по четвергам на ABC и сервисе Hulu.
Расписание выхода второго сезона сериала «Клиника»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 октября
|2-я серия
|1 октября
|3-я серия
|8 октября
|4-я серия
|15 октября
|5-я серия
|22 октября
|6-я серия
|29 октября
|7-я серия
|5 ноября
|8-я серия
|12 ноября
|9-я серия
|19 ноября
|10-я серия
|26 ноября