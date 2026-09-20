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Сериал Клиника, 11-й или 2-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона перезапуска «Клиники»
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Уже 30 сентября (в ночь на 1 октября в России) состоится премьера второго сезона сериала «Клиника». Продолжение культового комедийного шоу посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе.

Во второй сезон перезапущенного шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по четвергам на ABC и сервисе Hulu.

Расписание выхода второго сезона сериала «Клиника»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 октября
2-я серия1 октября
3-я серия8 октября
4-я серия15 октября
5-я серия22 октября
6-я серия29 октября
7-я серия5 ноября
8-я серия12 ноября
9-я серия19 ноября
10-я серия26 ноября