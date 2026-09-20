Team Vitality разгромила FURIA и вышла в финал StarLadder Fall 2026 по CS 2
Team Vitality обыграла FURIA в финале нижней сетки StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2 со счётом 2:0 — 13:5 на Cache и 13:8 на Anubis.
Главным героем серии стал Матье ZywOo Эрбо — 42 фрага при 16 смертях и рейтинг 1,88. Француз является главным претендентом на MVP турнира с общим рейтингом 1,50. У FURIA ни один игрок не преодолел отметку 1,03, а капитан Габриэль FalleN Толедо завершил серию с рейтингом 0,67.
Для Vitality это первый финал за 140 дней. В гранд-финале «пчёлки» встретятся с Aurora Gaming — командой, которой уступили в полуфинале верхней сетки со счётом 1:2. FURIA покидает турнир н