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Сериал «Вместе до конца» с Ханной Уоддингэм закрыли после первого сезона

Сериал «Вместе до конца» с Ханной Уоддингэм закрыли после первого сезона
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Компания Amazon объявила о закрытии сериала «Вместе до конца» после первого сезона. Криминальная комедия официально не получит продолжение, однако в студии Paramount Television Studios уже ищут другого партнёра для выпуска второго сезона.

Интересно, что закрытие «Вместе до конца» произошло после того, как шоу получило высокие оценки зрителей и критиков. Кроме того, аналитические фирмы сообщали, что сериал отлично показал себя в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video, заняв первую строчку в чартах США после премьеры. Шоу также три недели подряд лидировало в списке оригинальных сериалов Amazon.

В издании Deadline предполагают, что отказ от второго сезона может быть связан с аудиторией — в Amazon якобы недовольны тем, что сериал смотрели в основном женщины среднего возраста, тогда как мужчины и молодые зрители внесли лишь совсем небольшой вклад в популярность проекта.

Сериал «Вместе до конца» вышел 15 июля и рассказывает о лучших подругах Дебби и Джудит, которые отправляются в бега по Европе из-за того, что одна из них работает наёмной убийцей. Главные роли в шоу сыграли Ханна Уоддингэм («Тед Лассо») и Октавия Спенсер («Прислуга»).

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