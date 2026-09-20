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Хоррор «Обитель зла» показал рекордный старт для фильмов по Resident Evil

Хоррор «Обитель зла» показал рекордный старт для фильмов по Resident Evil
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По итогам дебютного уикенда сборы фильма «Обитель зла» достигли отметки в $ 60 млн только в США. Это лучший результат в истории экранизаций серии Resident Evil — до этого рекорд удерживала «Обитель зла 4» с Миллой Йовович, который стартовал в 2010 году с $ 26 млн.

Изначально аналитики предполагали, что лента стартует в районе $ 40-50 млн, однако высокие отзывы критиков и зрителей позитивно повлияли на популярность фильма. Учитывая бюджет в $ 75 млн, хоррор может окупиться уже по итогам вторых выходных — для этого картине нужно собрать чуть больше $ 150 млн.

Новая «Обитель зла» сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Это вольная адаптация культовой серии видеоигр Resident Evil, автором проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер.

Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия»), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»). Критики уже назвали ленту одной из лучших экранизаций видеоигр в истории.

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