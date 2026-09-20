Team Vitality стала чемпионом StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2

Team Vitality победила Aurora Gaming в гранд-финале StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2 со счётом 3:1 — 13:4 на Anubis, 11:13 на Inferno, 13:4 на Mirage и 13:7 на Cache. Команда заработала $ 200 тыс. за первое место.
MVP турнира стал Матье ZywOo Эрбо, который доминировал на протяжении всего чемпионата. В финале француз оформил 71 фраг при 44 смертях с рейтингом 1,51. Все четверо его партнёров также показали уверенную игру — flameZ, ropz и mezii закончили серию с рейтингом выше 1,18. У Aurora лишь Али Wicadia Хайдар Ялчин превысил отметку 1,00.
Для Vitality это шестой трофей в 2026 году и первый за 140 дней — после серии ранних вылетов команда вернулась на победный путь. Aurora завершила турнир на втором месте — для обновлённого состава это лучший результат на данный момент.