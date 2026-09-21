Повторный показ фильма «Сумерки» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, перевыпуск фильма «Сумерки» стал лидером кинопроката России за уикенд. За выходные лента заработала 196 млн рублей.

За картиной идут «Как Иван в сказку попал» со сборами в 164,8 млн рублей, «Курьер», собравший 31,1 млн рублей, «Хитрый Койот», которому покорились 24,8 млн рублей и другие фильмы.

Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию первой книги Стефани Майер «Сумерки», положившей начало большой кинофраншизе. Лента рассказывает историю 17-летней Беллы, которая переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнаёт, что он происходит из семьи вампиров. Главные роли в проекте сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Билли Бёрк.