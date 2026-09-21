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Повторный показ фильма «Сумерки» возглавил кинопрокат России за уикенд

Повторный показ фильма «Сумерки» возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным Kinobusiness, перевыпуск фильма «Сумерки» стал лидером кинопроката России за уикенд. За выходные лента заработала 196 млн рублей.

За картиной идут «Как Иван в сказку попал» со сборами в 164,8 млн рублей, «Курьер», собравший 31,1 млн рублей, «Хитрый Койот», которому покорились 24,8 млн рублей и другие фильмы.

Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию первой книги Стефани Майер «Сумерки», положившей начало большой кинофраншизе. Лента рассказывает историю 17-летней Беллы, которая переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнаёт, что он происходит из семьи вампиров. Главные роли в проекте сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Билли Бёрк.

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