Стартовал сериал «Американский заложник» с Джоном Хэммом из «Безумцев»

На MGM+ начал выходить сериал «Американский заложник». Для просмотра доступны две первые серии, остальные эпзиоды будут выходить раз в неделю.

Сериал рассказывает реальную историю радиоведущего из 1970-х, который оказывается в центре криминальной истории — захвативший заложников преступник любой ценой требует именно у него интервью.

Главную роль сыграл Джон Хэмм, известный по сериалу «Безумцы», также в «Американском заложнике» снимались Джонатан Такер, Джованни Рибизи, Мирей Инос и Уильям Джексон Харпер. Над шоу работали Адам Аркин («Предложение») и Нина Лопес-Коррадо («Одни из нас», «Дом дракона»).