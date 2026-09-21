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«Савант» с Джессикой Честейн выйдет весной 2027 года

«Савант» с Джессикой Честейн выйдет весной 2027 года
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В Apple объявили, что сериал «Савант» начнёт выходить весной 2027 года. Точную дату при этом пока не говорят.

«Савант» должен был выйти 26 сентября 2025 года, но шоу внезапно отложили за три дня до премьеры. После этого в СМИ сообщали, что вероятной причиной переноса стало убийство политика Чарли Кирка в США, произошедшее 10 сентября.

Сюжет сериала вдохновлён реальной историей, описанной в статье «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдёт?», опубликованной в 2019 году. Проект расскажет о женщине, которая внедряется в онлайн-группы хейтеров, чтобы предотвратить масштабные публичные нападения.

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