Сценарист фильма «Человек-паук: Новый день» раскрыл, кто мог быть главным злодеем

Сценарист фильма «Человек-паук: Новый день» Крис Маккенна рассказал, кто изначально рассматривался на роль злодея в картине. По словам Криса, сперва в роли антагониста рассматривали Короля Теней.

До решения утвердить на роль отрицательного персонажа Джин Грей именно Король Теней был среди кандидатов у авторов блокбастера. Идея была в том, чтобы злодей со способностями к телепатии искал своё физическое тело, которое было спрятано где-то в Нью-Йорке.

Король Теней — один из главных врагов Людей Икс, его зовут Амаль Фарук. В итоге было решено оставить в картине Джин Грей, которую сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.