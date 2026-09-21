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Сценарист фильма «Человек-паук: Новый день» раскрыл, кто мог быть главным злодеем

Сценарист фильма «Человек-паук: Новый день» раскрыл, кто мог быть главным злодеем
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Сценарист фильма «Человек-паук: Новый день» Крис Маккенна рассказал, кто изначально рассматривался на роль злодея в картине. По словам Криса, сперва в роли антагониста рассматривали Короля Теней.

До решения утвердить на роль отрицательного персонажа Джин Грей именно Король Теней был среди кандидатов у авторов блокбастера. Идея была в том, чтобы злодей со способностями к телепатии искал своё физическое тело, которое было спрятано где-то в Нью-Йорке.

Король Теней — один из главных врагов Людей Икс, его зовут Амаль Фарук. В итоге было решено оставить в картине Джин Грей, которую сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

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